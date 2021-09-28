Школа: Пермский школьник, который утверждал, что на физкультуре их заставили молиться Аллаху, сказал неправду

Пермский школьник, который утверждал, что на физкультуре их заставили молиться Аллаху, сказал неправду, — говорят в самом учебном заведении. Как пишет интернет-издание «Пермь онлайн», мать первоклассника провела свою проверку и пришла к выводу, что ее сын выдумал эту историю.



В самой школе сегодня прошла встреча директора и родителей учеников. Ранее в Департаменте образования города потребовали от администрации заведения провести внутреннее расследование.

