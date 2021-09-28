Алиев готов провести встречу с Пашиняном при условии, что переговоры будут организованы Минской группой ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов провести встречу с армянским премьером Николом Пашиняном при условии, что переговоры будут организованы Минской группой ОБСЕ. Как отметил Алиев, за почти 20-летний период своего пребывания на посту президента Азербайджана он не проводил телефонных переговоров ни с одним из лидеров Армении. В интервью французскому телеканалу «Франц.24» Алиев подчеркнул, что Баку готов к возобновлению диалога с Ереваном.

Год назад обстановка в регионе обострилась в результате возобновления вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Боевые действия завершились тем, что Азербайджан получил большую часть территории непризнанной республики.

