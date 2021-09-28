МВД России объявило в розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова

Его, как передает агентство РИА Новости, ищут по статье Уголовного кодекса.

Сегодня СК России объявил о расследовании в отношении самого Навального и его команды по статьям о создании и участии в экстремистской организации. Источник агентства ТАСС, пояснял, что большинство фигурантов находятся за границей и обвинения им будут предъявлены заочно. Сам Навальный с начала года находится в колонии во Владимирской области, его задержали по возвращении с лечения в Германии. Суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.