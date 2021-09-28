Подмосковное управление МЧС предупреждает о заморозках в области в ночь на четверг

Температура воздуха может опуститься до минус 1-3 градуса, предупреждают в ведомстве. Гидрометцентр, как передает агентство «Москва», объявил из-за заморозков «оранжевый» уровень погодной опасности в ночь со вторника на среду и с вечера среды по утро четверга.
2021-09-28T17:05:24+03:00
2021-09-28T17:07:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 28 сентября 2021
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