Подмосковное управление МЧС предупреждает о заморозках в области в ночь на четверг

Температура воздуха может опуститься до минус 1-3 градуса, предупреждают в ведомстве. Гидрометцентр, как передает агентство «Москва», объявил из-за заморозков «оранжевый» уровень погодной опасности в ночь со вторника на среду и с вечера среды по утро четверга.