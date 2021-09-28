В Сретенском монастыре Москвы уже несколько часов не могут поймать лису, которая забежала на территорию еще утром

Сейчас в поимке участвуют московские спасатели, — сообщают в Департаменте по делам гражданской обороны столицы. Каким образом дикое животное оказалось в центре города, пока не уточняется. В самом монастыре жалуются на то, что лиса распугала прихожан и портит имущество.