В Сретенском монастыре Москвы уже несколько часов не могут поймать лису, которая забежала на территорию еще утром

Сейчас в поимке участвуют московские спасатели, — сообщают в Департаменте по делам гражданской обороны столицы. Каким образом дикое животное оказалось в центре города, пока не уточняется. В самом монастыре жалуются на то, что лиса распугала прихожан и портит имущество.
2021-09-28T17:04:51+03:00
2021-09-28T17:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:04, 28 сентября 2021
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