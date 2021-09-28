КПРФ не собирается поддерживать кандидатуру Володина на посту председателя Госдумы нового созыва

КПРФ не собирается поддерживать кандидатуру Вячеслава Володина на посту председателя Государственной думы нового созыва. Вместо этого партия намерена выдвинуть своего кандидата, — рассказали в центральном комитете агентству Интерфакс. С предложением вновь назначить на пост спикера Володина на прошлой неделе во время встречи с лидерами прошедших в Думу партий выступил президента Владимир Путин.

