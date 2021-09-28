Адвокаты Навального говорят, что пока не получали уведомление о новом уголовном деле против политика и его соратников

Адвокаты Алексея Навального говорят, что пока не получали уведомление о новом уголовном деле против политика и его соратников. По этой причине представители защиты пока воздерживаются от каких-либо комментариев, — сказал один из адвокатов агентству ТАСС.

О новом деле по статьям об экстремизме сегодня днем сообщили в Следственном комитете России. Навального и двух его соратников, Леонида Волкова и Ивана Жданова, подозревают в создании экстремистской организации. Других фигурантов в том, что они в ней участвовали.

По мнению редактора отдела политики Новой газеты Кирилла Мартынова, официально это первое политическое дело против одного из главных критиков Кремля и его команды. Власти, по мнению Мартынова, хотят, чтобы люди больше боялись и не поддерживали тех, кто хочет пересмотреть итоги голосования на парламентских выборах.

Само расследование связано с деятельностью Фонда борьбы с коррупцией, который по решению суда признан иноагентом и экстремистской организацией и запрещен. Следствие считает, что главной целью этой организации была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация обстановки в регионах.

Ранее российские власти признали Фонд борьбы с коррупцией также иностранным агентом.

