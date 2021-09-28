Мартынов: Власть уже не пытается скрыть, что уголовное дело против Навального и его соратников — это политическое дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. По мнению редактора отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилла Мартынова, власть уже не пытается делать вид, что это «не политическое преследование». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это первое уголовное дело против Навального и его сторонников, которое носит явно политическую окраску, в пресс-релизе, который СК распространяет, прямо сказано, что это так называемое экстремистское сообщество, оно по их мнению преследовало цель дестабилизации власти, создание протестных настроений и т.д. Власть уже не пытается делать вид, что они судят их за то, что они там переходили дорогу в неположенном месте, совершали какие-то экономические махинации или оскорбляли ветеранов. А речь идет буквально о политическом преследовании», — сказал он.

По мнению К.Мартынова, власти перешли к более жесткому витку репрессий, чтобы люди больше боялись и не поддерживали тех, кто хочет пересмотреть итоги голосования на парламентских выборах.

«Это такое поствыборное состояние, когда стесняться совсем нечего. И в этом смысле тайминг этих событий, когда выборы закончились, и сторонники Навального в целом разгромлены и никакой угрозы для власти не представляют, это такой съезд «победителей», который обозначает переход властей к еще более жесткому витку репрессий, когда эти репрессии уже не маскируются просто под выполнение российского законодательства. То есть они бьют прицельно в политических оппонентов режима, потому что они посмели выступить в качестве оппонентов. И главная прагматика, помимо того, что спецслужбы и СК хотят отчитаться перед властями, заключается в том, чтобы люди больше боялись и не поддерживали тех, кто сейчас попытается оспаривать результаты выборов, и вообще забыли о том, что в России у людей есть какие-то политические права, и критика правительства — это наше законное право», — заключил он.