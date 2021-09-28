Власти Перми потребовали расследовать информацию о том, что учитель физкультуры просил детей помолиться Аллаху

Власти Перми потребовали от руководства местной школы провести внутреннее расследование после сообщения о том, что учитель физкультуры просил детей помолиться Аллаху. В руководстве учебного заведения сказали, что сам преподаватель имеет большой опыт и соответствующую квалификацию. До этого никаких претензий к его работе не было, — передает агентство РИА Новости.

Директор настаивает, что дети лишь выполняли на уроке различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Тем не менее, администрация назначила встречу с родителями учеников, чтобы разобраться в ситуации.

Скандал разгорелся после появления видео, на котором один из школьников утверждает, будто на уроке физкультуры их заставили совершать намаз и даже демонстрировал, как это происходило.