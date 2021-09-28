Новый ректор Кабульского университета временно запретил женщинам посещать вуз

Они не смогут учиться здесь или преподавать пока, по словам администратора, не будет установлен исламский порядок. В то же время ректор отрицает, что это окончательный запрет. Он настаивает, что администрация вуза работает над созданием соответствующих условий для женщин.

Ректором крупнейшего высшего учебного заведения Афганистана был назначен 34-летний Мохаммад Гейрат, у которого есть только степень бакалавра по журналистике. С середины августа власть в стране захватила группировка Талибан, которая признана в России террористической и запрещена.

