Солдат-срочник пропал в лесу неподалеку о своей части на Урале

Это произошло, когда он отклонился от маршрута во время учений. По данным командования Центрального военного округа, при себе у военнослужащего был автомат без боеприпасов. По словам источника интернет-издания «Екатеринбург-онлайн», солдат также взял с собой штык-нож. Ранее источник агентства ТАСС говорил, что речь может идти о побеге военнослужащего из части.
2021-09-28T16:34:14+03:00
2021-09-28T16:34:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 28 сентября 2021
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