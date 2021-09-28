Солдат-срочник пропал в лесу неподалеку о своей части на Урале

Это произошло, когда он отклонился от маршрута во время учений. По данным командования Центрального военного округа, при себе у военнослужащего был автомат без боеприпасов. По словам источника интернет-издания «Екатеринбург-онлайн», солдат также взял с собой штык-нож. Ранее источник агентства ТАСС говорил, что речь может идти о побеге военнослужащего из части.