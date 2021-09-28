Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением ситуацией вокруг приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Ранее в партии сказали, что туда пришла полиция с проверкой. Кроме того, сообщалось о том, что полицейские окружили здание юридической службы столичного горкома коммунистов. Там находятся сотрудники, которые планировали сегодня подать иск в суд с требованием аннулировать результаты электронного голосования в Москве.

В итоге в руководстве КПРФ сказали, что они собираются подать иски завтра. Между тем, юристы партии Мухаммеду Биджеву вручили документ о составлении протокола по статье о нарушении порядка проведения митинга или шествия.

