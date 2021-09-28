Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против Алексея Навального и его соратников

Одного из главных критиков Кремля, а также Леонида Волкова и Ивана Жданова подозревают в создании экстремистского сообщества. Других соратников политика в участии в подобной организации. Как говорят в Следственном комитете, речь идет о деятельности Фонда борьбы с коррупцией, который не так давно был признан судом иноагентом и экстремистской организацией и запрещен в России. Основная цель этой деятельности, по версии следствия, являлась дискредитация органов государственной власти и их политики.

Как рассказали агентству ТАСС источники в силовых структурах, большинство фигурантов нового дела находятся за границей. В свою очередь, представители защиты Навального сказали, что их не уведомляли о новом расследовании.