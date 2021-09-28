В России зафиксирован рост рынка акций

Индекс Московской биржи сегодня растёт и впервые в истории превысил отметку в 4 тысячи пунктов.

Стоимость ценных бумаг крупных российских компаний увеличивается на фоне взлёта сырьевых котировок. Цены на газ в Европе обновили рекорд – тысяча долларов за тысячу кубометров. А нефть марки Brent, впервые с 2018 года преодолела отметку в 80 долларов за баррель.

Интерес к акциям отечественных нефтегазовых компаний, по мнению некоторых экспертов, возник из-за опасений дефицита сырья. Американские нефтяные фирмы до сих пор не могут восстановить поставки своей продукции после прошедшего на Мексиканском заливе урагана «Ида». Он привёл к снижению интенсивности работы по добыче нефти. А стремительному росту цен на газ способствует чрезмерное сокращение его запасов.

На фоне роста цен на нефть, слегка усилил свои позиции рубль, который укрепляется к доллару и евро.