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16:03, 28 сентября 2021

Коммунисты перенесли на завтра подачу иска об отмене результатов электронного голосования в Москве

В компартии опасаются задержаний после того, как здания, где находятся юристы КПРФ, заблокировала полиция. Им не дают доехать до Пресненского райсуда, где они планировали подать иски. Причину визита силовики не уточняли. Одному из юристов вручили повестку по статье о нарушении правил проведения митингов.
Секретарь московского горкома КПРФ Николай Волков рассказал «Коммерсанту», что они все равно намерены направить жалобы в ближайшее время. При этом срок, в который коммунисты могут оспорить результаты электронного голосования, истекает завтра к вечеру.

Суть исков, по словам Волкова, заключатся в нарушениях при формировании списков избирателей. В них могут быть те, кто не проживает в Москве или вовсе являются специальными программами, выдающими себя за людей. У коммунистов остаются вопросы и к возможности для избирателей изменить свой голос. Всего планируется подать иски от 15 кандидатов, затем ходатайствовать об объединении их в одно дело.

В КПРФ ранее отмечали, что не признают итоги электронного голосования в Москве на выборах в Госдуму из-за возможных фальсификаций.


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