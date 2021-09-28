СК возбудил дело о создании экстремистского сообщества в отношении Алексея Навального и его соратников

Следственный комитет возбудил дело о создании экстремистского сообщества в отношении Алексея Навального и его соратников. По версии СК, одной из целей была дискредитация органов власти и их политики. Также Навальный и его соратники пытались дестабилизировать обстановку в регионах, создать протестные настроения у населения, — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Один из фигурантов нового дела Иван Жданов сказал «Эху Москвы», что судя по тексту заявления, силовики решили привлечь к ответственности и рядовых сотрудников структур, связанных с Навальным. По словам Жданова, не осталось ни одного сотрудника , продолжающие работу на Навального, которые так или иначе не были привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, что власти считают Фонд борьбы с коррупцией и другие связанные с Навальным организации экстремистскими, а также ФБК признан иностранным агентом.

