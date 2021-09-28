Американский бизнесмен Илон Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты

По оценкам журнала «Форбс», состояние Маска составляет более 203-х миллиардов долларов. Вторую строчку занимает глава интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос – у него чуть менее 200 миллиардов. На третьем месте директор французской группы компаний «Луи Виттон – Моэт – Хеннесси» Бернар Арно у которого 175 миллиардов долларов. м
2021-09-28T15:33:24+03:00
2021-09-28T15:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 28 сентября 2021
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