Американский бизнесмен Илон Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты

По оценкам журнала «Форбс», состояние Маска составляет более 203-х миллиардов долларов. Вторую строчку занимает глава интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос – у него чуть менее 200 миллиардов. На третьем месте директор французской группы компаний «Луи Виттон – Моэт – Хеннесси» Бернар Арно у которого 175 миллиардов долларов. м