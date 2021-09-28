В отношении Алексея Навального и ряда его соратников возбуждено новое уголовное дело

Теперь их обвиняют в создании и руководстве экстремистским сообществом. Согласно позиции СК, они организовали его с целью изменения основ конституционного строя, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации.

Соратник Навального Иван Жданов в интервью «Эху Москвы» обратил внимание на то, что речь идет об экстремистском сообществе. По его мнению, это может означать, что силовики планируют привлекать к ответственности, в том числе, и рядовых сотрудников, которые работали на организации, связанные с Навальным.