Росгвардейцев, которые подбрасывали петербуржцам наркотики и вымогали взятки, отправили за колючую проволоку

У них в машине нашли запрещенные вещества, но за это их наказывать не стали.

Бывший сотрудник Росгвардии Александр Бойков получил шесть лет колонии общего режима, его коллега Никита Лаврентьев четыре года. Более двух лет Бойков и Лаврентьев провели в следственном изоляторе. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, росгвардейцев задержали после того, как они инсценировали изъятие наркотиков у 16-летнего школьника. За то, что его не повезут на освидетельствование и не привлекут к ответственности, мужчины потребовали у юноши 300 тысяч рублей. Пострадавший отдал им часть денег, но ему удалось позвонить в полицию. По совету оперативников он сфотографировал купюры и передал их уже под контролем сотрудников. Из материалов дела следует, что росгвардейцы совершали аналогичное преступление еще как минимум пять раз и получали взятки также от других петербуржцев. Кроме того, коллеги держали в служебной машине два запаянных свертка с метамфетамином общим весом почти 10 граммов. Тем не менее, суд оправдал бывших силовиков по статье о хранении наркотиков, а эпизоды взяточничества переквалифицировал в мошенничество. Также мужчин признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. В последнем слове подсудимые извинились перед потерпевшими. Они объяснили, что на совершение преступлений их толкнули маленькая зарплата и ипотечные кредиты.

Обвинение просило для бывших росгвардейцев по 15 лет колонии строгого режима и штраф два миллиона рублей.