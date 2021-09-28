Президиум ЦК КПРФ единогласно поддержал Зюганова на пост главы фракции в Думе

Президиум ЦК КПРФ во вторник единогласно проголосовал за кандидатуру лидера компартии Геннадия Зюганова на пост руководителя фракции КПРФ в Госдуме восьмого созыва, сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. «Единогласное решение президиума ЦК о рекомендации фракции КПРФ по избранию Геннадия Андреевича Зюганова руководителем фракции КПРФ в Госдуме», — сказал он журналистам по итогам заседания президиума.
2021-09-28T15:06:05+03:00
2021-09-28T15:06:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:06, 28 сентября 2021
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