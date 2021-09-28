Полиция продолжает блокаду приемной первого вице-спикера Госдумы, члена КПРФ Ивана Мельникова. Именно там находятся документы, которые коммунисты планировали подать сегодня в суд в рамках исков, касающихся оспаривания электронного голосования в Москве.
2021-09-28T15:04:21+03:00
2021-09-28T15:04:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 28 сентября 2021
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