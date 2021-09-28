Полиция продолжает блокаду приемной первого вице-спикера Госдумы, члена КПРФ Ивана Мельникова. Именно там находятся документы, которые коммунисты планировали подать сегодня в суд в рамках исков, касающихся оспаривания электронного голосования в Москве.