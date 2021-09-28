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14:57, 28 сентября 2021

Дело Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в суд

Зюзинский суд Москвы 20 октября продолжит слушания по административному делу в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотических средств в двух интервью. Об этом ТАСС сообщили в суде. «Слушание назначено на 20 октября в 10:00», — сказали в суде. Летом этого года слушания были отложены из-за назначения психолого-лингвистической экспертизы. -


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