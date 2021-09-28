Дело Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в суд

Зюзинский суд Москвы 20 октября продолжит слушания по административному делу в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотических средств в двух интервью. Об этом ТАСС сообщили в суде. «Слушание назначено на 20 октября в 10:00», — сказали в суде. Летом этого года слушания были отложены из-за назначения психолого-лингвистической экспертизы. -
2021-09-28T14:57:09+03:00
2021-09-28T15:07:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2911004-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:57, 28 сентября 2021
Загрузка комментариев...