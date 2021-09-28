Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального и ряда его соратников. Речь идет о создании и руководстве экстремистским сообществом. В заявлении СК говорится, что участники созданного Навальным экстремистского сообщества систематически проводили мероприятия, где совершались противоправные действия.

Деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизации обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки, — говорится в заявлении СК.