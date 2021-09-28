Путин: Надо запустить новую программу расселения аварийного жилья со следующего года

Надо запустить новую программу расселения аварийного жилья со следующего года, — заявил Владимир Путин. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жильё уже со следующего года, — подчеркнул президент.