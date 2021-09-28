Путин: В России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы

В России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы, средства заложены в бюджет. Об этом объявил президент Владимир Путин. Кроме того, принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов, МВД, ФСИН, ФТС, Росгвардии и других. В ближайшие 2 года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год, — заявил Путин. Он также не исключил дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми.
2021-09-28T14:35:58+03:00
2021-09-28T14:43:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 28 сентября 2021
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