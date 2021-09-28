Германская партия «Союз 90 / Зеленые» считает более вероятной коалицию с Социал-демократической партией Германии, а не с консервативным блоком ХДС/ХСС. Об этом заявил сопредседатель фракции «Зеленых» в Бундестаге Антон Хофрайтер. При этом он оговорился, что переговоры будут вестись со всеми демократическими партиями.

На прошедших выборах в Бундестаг социал-демократы набрали около 26%, ХДС/ХСС – 24%, «Зеленые» заняли третье место с 15%. Наблюдатели отмечают, что именно от них зависит формирование будущей коалиции.