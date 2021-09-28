У Соединенных Штатов пока нет конкретных планов по использованию российских баз в Центральной Азии. Это заявил посол США в Казахстане. В Кремле эту тему комментировать отказались. Ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что США просили использовать ее военные базы в Центральной Азии для мониторинга ситуации в Афганистане.