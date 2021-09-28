У Соединенных Штатов пока нет конкретных планов по использованию российских баз в Центральной Азии. Это заявил посол США в Казахстане. В Кремле эту тему комментировать отказались. Ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что США просили использовать ее военные базы в Центральной Азии для мониторинга ситуации в Афганистане.
2021-09-28T14:32:39+03:00
2021-09-28T14:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 28 сентября 2021
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