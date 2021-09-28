Россия второй день подряд лидирует по суточной смертности от коронавируса. В нашей стране официально зафиксировано 852 случая. Днём ранее их было 779. Нынешний показатель – абсолютный максимум с начала эпидемии. При этом официальное число заболевших снижается. На сегодня их 21,5 тысячи, накануне было около 22200.