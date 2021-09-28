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14:31, 28 сентября 2021

Россия второй день подряд лидирует по суточной смертности от коронавируса

Россия второй день подряд лидирует по суточной смертности от коронавируса. В нашей стране официально зафиксировано 852 случая. Днём ранее их было 779. Нынешний показатель – абсолютный максимум с начала эпидемии. При этом официальное число заболевших снижается. На сегодня их 21,5 тысячи, накануне было около 22200.


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