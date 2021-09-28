Российская федерация хоккея передумала назначать Олега Знарка главным тренером сборной, экспертный совет предложил на этот пост Алексея Жамнова.

Интрига вокруг главного тренера национальной хоккейной сборной набирает обороты. В прошлую пятницу глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк утверждал, что пост займёт Олег Знарок, при нём команда выиграла чемпионат мира 14-го года в Минске и зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане 4 года спустя. Впрочем, сегодня оказалось, что Знарок скорее всего будет консультантом в штабе Алексея Жамнова, последние годы он работает генеральным менеджером хоккейного Спартака. Его срочно созванный экспертный совет федерации рекомендовал назначить главным тренером. Ситуацию обсудили меньше чем за полгода до зимних Олимпийских игр в Пекине. Третьяк сегодня пояснил, что решение назначить Жамнова тренером вызвано, в том числе, участием в Олимпиаде в Китае игроков Национальной хоккейной лиги. Напомним, что Жамнов долго выступал за океаном, при этом главным тренером сборной до этого не был. Он трёхкратный призёр олимпиад, в том числе у него золото за зимнюю Олимпиаду 92-го в Альбервиле. Знарок, в отличие от него, в НХЛ не выступал. Последние дни он не высказывался о своём возможном назначении. Между тем двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов надеется, что рекомендация экспертного совета выбрать тренером Жамнова окончательная, поскольку необходимо начинать подготовку к турниру. Пока официального решения об участии игроков НХЛ на играх в Пекине нет, о нём объявят до 10 января. Напомним, что с июня прошлого года главным тренером национальной команды являлся Валерий Брагин.

В Кремле надеются, что ситуация в российском хоккее с назначением нового тренера не приведёт к тому, что она станет хуже, чем в футболе.