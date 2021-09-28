Wall Street Journa: США интересовались возможностью использования российских военных баз в Средней Азии

Американская газета The Wall Street Journal вышла с публикацией, согласно которой США интересовались возможностью использования российских военных баз в Средней Азии — для наблюдения за ситуацией в Афганистане. Это обсуждалось на встрече высокопоставленных военных с обеих сторон.

Как пишет The Wall Street Journal, вопрос о возможности использования военных баз прозвучал на встрече главы объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли с главой генштаба России Валерием Герасимовым. Ранее подобное предложение прозвучало из уст президента Владимира Путина на июньской встрече с главой Белого дома Джо Баденом. Целью было понять — Путин лишь просто сказал об этом или намекнул на возможность серьёзного сотрудничества. Газета пишет про то, что эта идея подошла как никогда лучше — на фоне резкого ухудшения ситуации в Афганистане.

США выгоднее было бы использовать российские базы, так как пока они задействовали лишь те, что находятся в регионе Персидского залива, в Катаре и Арабских Эмиратах. Летать оттуда военные дроны могут, но им приходится тратить очень много энергии и времени, что мешает маневрированию. Поэтому, базы в Средней Азии для Штатов хорошо бы подошли, — отмечает издание. Однако американскую сторону тревожит непонимание позиции официальной Москвы, пишет газета, — поэтому Вашингтон пытается прояснить позицию Владимира Путина. Ведь Россию называют тут эдаким «элементом уравнения» в регионе, с которым надо взаимодействовать. Перевод по сайту Inopressa.ru.

Согласно нынешнему американскому законодательству, военные США не могут сотрудничать со своими российскими контр-агентами. Исключение возможно только по личному распоряжению главы Пентагона.