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14:04, 28 сентября 2021

Полиция сегодня в течение нескольких часов блокирует приемную первого вице-спикера Госдумы, коммуниста Мельникова

Полиция сегодня в течение нескольких часов блокирует приемную первого вице-спикера Госдумы, коммуниста Ивана Мельникова. Юрист компании Магомед Биджев утверждает, что таким образом силовики пытаются помешать коммунистам подать иск против итогов электронного голосования в Москве. Завтра истекает срок, до которого это можно сделать. Отметим, что никаких официальных комментариев силовых структур пока не поступало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция Кремля по поводу исков КПРФ не имеет значения, если действия партии законны.

Политолог Александр Кынев считает, что давление на КПРФ со стороны властей приведет только к радикализации лояльно настроенных внутри партии. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Как ранее сообщил «Эху» сотрудник юридической службы Московского городского комитета КПРФ Максим Сикач, полиция заблокировала их офис перед подачей иска против электронного голосования. «То, что происходит сейчас, это какая-то дикость. Я думаю, что ничего другого, кроме радикализации КПРФ еще большей, это не вызовет. Я никакого рационального мотива настолько неадекватных действий не вижу. Я вижу только негативные последствия такого процесса. В таких условиях даже та часть, которая была в партии лоялистской, тоже начинает вести себя более радикально. То что происходит — это глупость», – сказал политолог Кынев. По мнению политолога, это приведет только к негативным для Кремля последствиям. Кынев подчеркнул, что в течение полугода до выборов в Госдуму компартия регулярно сталкивалась с задержаниями и арестами своих кандидатов. «Продолжается абсолютно неадекватная история, когда власть просто любую оппозицию не готова воспринимать, а пытается все решать через призму давления и силы. Что касается КПРФ, именно она была главным объектом контр кампании в течение последних полугода. По регионам за последний год по разным подсчетам от 30 до 40 уголовных дел в отношении коммунистов регионального уровня. Это регионы, где депутаты местных советов от КПРФ почти в полном составе уже успели за это время посидеть. Например, в Пензенской Думе коммунисты почти все успели побывать несколько дней под надзором полиции», — сказал политолог.


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