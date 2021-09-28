В Госдуму внесен законопроект о запрете работать в такси водителям с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них и преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран Евроазиатского экономического союза.
2021-09-28T13:37:20+03:00
2021-09-28T13:37:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 28 сентября 2021
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