В Госдуму внесен законопроект о запрете работать в такси водителям с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них и преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран Евроазиатского экономического союза.