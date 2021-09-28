ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 15 тыс. евро «Новой газете» за необоснованные претензии к статьям «фильтрах Петрика»

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить более 15 тысяч евро «Новой газете» за необоснованные претензии к статьям о так называемых «фильтрах Петрика».

В 2010-м года изобретатель Виктор Петрик выиграл в России суды у «Новой газеты» из-за публикаций о том, что тогдашний спикер Госдумы Грызлов продвигал интересы производителя фильтров, лоббируя их установку в государственных школах и больницах. Тогда «Новая газета» была вынуждена выплатить 200 тысяч рублей. ЕСПЧ постановил, что суды нарушили 10-ю статью Конвенции о правах человека, которая гарантирует свободу выражения мнения.