В России новый максимум по количеству умерших от коронавируса за сутки – 852 человека

Прежний печальный рекорд, 828 смертей за сутки, был зафиксирован 24-го сентября. По этому показателю Россия занимает сейчас первое место в мире. На втором Соединенные Штаты, на третьем Иран.

На этом фоне власти Индии заявляют, что у них зафиксирована самая низкая за последние полгода суточная смертность. Впервые, начиная с марта этого года, там за сутки скончались менее 200 человек.