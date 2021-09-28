В России, похоже, официально признают существование частных военных компаний

Вслед за министром иностранных дел России Сергеем Лавровым это сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на данный момент существование частных военных компаний не противоречит российскому законодательству. Есть целый ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные и охранные услуги, в том числе за пределами нашей страны.

Напомним, в июле прошлого года Песков говорил, что в России частные военные компании находятся вне закона, и об их существовании он не слышал.