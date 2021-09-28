Полиция продолжает блокировать приемную первого вице-спикера Госдумы, члена КПРФ Ивана Мельникова. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы» с места событий, блокирован двор, где расположено здание. Внутри помещения находятся юристы компартии. Самого Мельникова там нет.

Коммунисты сегодня собирались подавать в суд, оспаривая результаты электронного голосования в Москве. Визит полиции они связывают именно с этим намерением. Завтра истекает срок подачи иска для оспаривания результатов парламентских выборов.

Полицейские заявляют, что пришли для некой проверки. Официально в МВД инцидент пока не комментировали.