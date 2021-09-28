На аукционе в Дании сегодня будет выставлена неизвестная запись Джона Леннона. Журналист «Эха», автор программы «Битловский час» Владимир Ильинский отметил, что новые записи музыканта появляются постоянно и вызывают интерес. Ильинский подчеркнул, что музыка принадлежит всем, а не только избранным.