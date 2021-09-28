На аукционе в Дании сегодня будет выставлена неизвестная запись Джона Леннона. Журналист «Эха», автор программы «Битловский час» Владимир Ильинский отметил, что новые записи музыканта появляются постоянно и вызывают интерес. Ильинский подчеркнул, что музыка принадлежит всем, а не только избранным.
2021-09-28T13:06:51+03:00
2021-09-28T13:06:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 28 сентября 2021
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