Суд прекратил уголовное дело топ-менеджера петербургского водоканала

Руководитель, который присваивал премии сотрудников, остался без наказания потому, что вернул им деньги.

Московский районный суд Петербурга прекратил преследование директора одного из филиалов предприятия городского «Водоканала» из-за примирения сторон. По версии следствия, руководитель, который два года назад возглавил филиал центра инвестиционных программ предприятия, составил список сотрудников, которым направляли денежные поощрения. Затем он объяснил им, что эти суммы нужно переводить в наличные и отдавать ему в руки. Таким образом менеджер получил почти шесть миллионов рублей. Затем его задержали оперативники, и обвинили в злоупотреблении полномочиями. Однако после того, как подозреваемый вернул сотрудникам все премии, которые они ему передавали, потерпевшие сами направили в суд ходатайство о прекращении дела.

Виновным по статье о злоупотреблении полномочиями грозит до четырёх лет колонии.