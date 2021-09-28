Сотрудников российских вузов, как выяснил «Коммерсант», заставят отчитываться о поездках за границу

Сотрудников российских вузов и научных институтов, как выяснила газета «Коммерсантъ», заставят отчитываться о поездках за границу.

Учёным придётся докладывать о любых поездках за границу по договорам и грантам с иностранными организациями. В отчёте нужно будет указать людей с допуском к гостайне, которые участвуют в договоре. Об их планируемых в рамках соглашения выездах за рубеж также придётся сообщать министерству. Сотрудников научных институтов и вузов обяжут отчитаться в сотрудничестве даже с российскими компаниями в случае, если ими владеют иностранцы. За отказ грозит дисциплинарная ответственность. Такие изменения ждут проект правил учёта договоров о международном н научно-техническом сотрудничестве, пишет газета Коммерсант. Если раньше сообщать о договорах с иностранцами должны были только государственные научные организации и учреждения теперь министерство образования требует того же от подведомственных ему вузов, отмечает газета. Академики называют поправки паранойей, вызванной опасениями государства по поводу возможной утечки мозгов или вербовки учёных. Им необходимо заниматься наукой, а не отчитываться перед министерствами, сказал Коммерсанту профессор РАН, химик Артём Оганов.

В Минобрнауки не комментируют, чем вызвано изменение правил учёта договоров.