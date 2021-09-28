В России зафиксирован очередной максимум смертей от коронавируса за сутки

Суточный прирост числа скончавшихся от инфекции составил 852 человека. Такого показателя не было за все время пандемии. В Москве повторился максимум по количеству смертей, 63 человека. В стране постепенно растет и число выявленных случаев. В последние дни оно сильно не снижается, оставаясь на уровне 20 тысяч новых инфицированных в сутки. При этом в начале сентября суточный прирост в среднем составлял около 18 тысяч человек.

В ряде регионов уже объявили возврат ограничений по коронавирусу. Некоторые переводят школы в крупных населенных пунктах на дистанционное обучение, запрещают массовые мероприятия или устанавливают проход по QR-коду о наличии иммунитета к COVID-19 для посещения досуговых учреждений и фитнес-центров. В Москве накануне власти предупредили об ужесточении контроля за масочным режимом, в частности, в магазинах и заведениях общепита.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что сейчас в России идет сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. По ее словам, пока нет оснований вводить новый локдаун.