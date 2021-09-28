Водителям с судимостью могут запретить работать таксистами в России, – сообщает газета «Коммерсантъ». Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Тем, кто уже работает в такси, необходимо будет предоставить справку об отсутствии судимости до 1-го марта 2023-го года.