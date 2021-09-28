В Италии по обвинению в мошенничестве судят преподавателя, который принимал экзамен по итальянскому языку у Суареса

В Италии перед судом по обвинению в мошенничестве предстанет преподаватель, который принимал экзамен по итальянскому языку у знаменитого уругвайского футболиста Луиса Суареса.

Два года назад Суарес собирался перейти в туринский «Ювентус» из «Барселоны». Поскольку места для легионеров из стран, не входящих в ЕС, были заняты, он собирался получить итальянский паспорт, на что имел основания, поскольку женат на итальянке. Для продвижения процедуры уругвайцу нужно было сдать экзамен по итальянскому языку, который он проходил в университете для иностранцев в Перудже. Следствие уверяет, что Суарес получил ответы на вопросы заранее, чтобы пройти тест гарантированно. Сам Лоренцо Рокка отрицает обвинения в коррупции, равно как и в том, что нападающий не мог правильно спрягать глаголы. Сделка в итоге сорвалась. Суарес решил остаться в Испании, перейдя из «Барселоны» в «Атлетико», где и продолжает успешно выступать. Недавно он установил уникальное достижение. Суарес забивал на каждой из игровых минут матча.

По факту возможной коррупции в университете Перуджи проводится проверка. Под подозрением ректор и генеральный директор вуза