WSJ: Военные США обсуждали с коллегами из РФ возможность использования российских баз в Центральной Азии

Высокопоставленные американские военные обсуждали с коллегами из России возможность использования российских военных баз в Центральной Азии, – утверждает газета The Wall Street Journal. По ее данным, этот вопрос был поднят на недавней встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли с главой Генштаба России Валерием Герасимовым. Они оба официальных комментариев на этот счет не дают.

Ранее российская газета «Коммерсантъ» писала, что президент Владимир Путин на встрече с Джо Байденом предложил совместно использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии.