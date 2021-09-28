Депутат Госдумы от КПРФ Обухов подал иск в Мосгорсуд об отмене итогов голосования в 205-м Преображенском округе Москвы

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов подал иск в Мосгорсуд об отмене итогов голосования в 205-м Преображенском округе Москвы. Сегодня он сказал журналистам, что электронные боты проголосовали за кандидата Анатолия Вассермана, а живые избиратели – за КПРФ и за него лично.

Напомним, коммунисты собираются оспаривать итоги электронного голосования в столице. Они утверждают, что им всячески препятствует полиция. В частности, сегодня сотрудники силовых структур пришли в приемную одного из руководителей КПРФ Ивана Мельникова, где как раз находятся юристы, готовящие иск.