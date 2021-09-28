Российскую хоккейную сборную, вероятно, возглавит олимпийский чемпион Алексей Жамнов

Ранее главным тренером федерация планировала назначить Олега Знарка, под руководством которого команда выиграла два крупных турнира.

Назначить главным тренером сборной Алексея Жамнова вчера рекомендовал экспертный совет Федерации хоккея России. Туда он должен представить до 12 октября список специалистов для своего штаба, об этом Жамнов, который последние годы занимает пост генерального менеджера московского «Спартака», рассказал агентству ТАСС. Федерация приняла решение после долгих дебатов, признался член совета Валерий Каменский. Экспертный совет созвали с учётом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине в следующем году. Каменский уточнил, что на пост главного наставника хоккейной сборной было несколько кандидатов, в их числе Жамнов и Олег Знарок, которого на прошлой неделе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк называл будущим главным тренером сборной. Однако вскоре выяснилось, что контракт ещё не подписан. Напомним, под руководством Знарка российские хоккеисты завоевали золото чемпионата мира в 2014-м в Минске и Олимпиады в 18-м в Пхёнчхане. В свою очередь Жамнов, который становился олимпийским чемпионом в 92-м году, а также имеет опыт игры в НХЛ, несколько лет назад временно исполнял обязанности тренера московского «Спартака». Он также был ассистентом Знарка на прошлой зимней Олимпиаде. Теперь Знарок может войти в штаб Жамнова.

Хоккейный клуб «Спартак» несмотря на то, что официально о назначении Жамнова пока не объявлено, поздравил его с тем, что он стал главным тренером российской сборной.