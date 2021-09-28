Венгрия и Украина вызвали послов в МИД из-за соглашения о поставках российского газа

В Будапеште не довольны реакцией на договор, а в Киеве ждут объяснений. В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что транспортировка газа в обход страны в Венгрию подрывает национальную безопасность и наносит удар по двухсторонним соглашениям с Будапештом. Там, в свою очередь, считают реакцию Киева вмешательством во внутренние дела государства, так как вопрос поставок российского газа связан с обеспечением отопления населения зимой. Уполномоченные представители стран в Венгрии и на Украине вызваны для обсуждения сложившейся ситуации и ее последствий.

Договор с российской энергетической компанией «Газпром» был подписан вчера. Газ будут транспортировать через Сербию и Австрию в течение 15 лет. Изменить условия можно будет только через 10.

При этом российско-венгерское соглашение, ставшее причиной разбирательств, пока в силу еще не вступило. Согласно условиям, это произойдет 1 октября.