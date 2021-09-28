Полиция пришла сегодня в приемную первого зам.председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова. Коммунисты утверждают, что там находятся юристы, которые подготовили жалобу на итоги электронного голосования в Москве. Полиция пришла с целью проверки, однако в связи с чем она проводится, пока непонятно. Комментариев силовых структур пока не поступало.
2021-09-28T12:04:02+03:00
2021-09-28T12:04:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:04, 28 сентября 2021
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