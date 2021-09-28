Полиция пришла сегодня в приемную первого зам.председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова. Коммунисты утверждают, что там находятся юристы, которые подготовили жалобу на итоги электронного голосования в Москве. Полиция пришла с целью проверки, однако в связи с чем она проводится, пока непонятно. Комментариев силовых структур пока не поступало.