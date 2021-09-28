Многие пассажиры общественного транспорта в Москве нарушают масочный режим, несмотря на контролеров

Многие пассажиры общественного транспорта в Москве нарушают масочный режим, несмотря на дежурящих там контролеров. Об этом сказала заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева.

Ранее стало известно, что контролеры в столичном общественном транспорте перешли на электронную систему оформления постановлений за нарушение масочного режима.