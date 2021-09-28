Профессор школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов считает рост цен на нефть сезонным явлением

Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». «Осенью это нормально, впереди отопительный сезон. Традиционно в конце сентября — начала октября цена на нефть увеличивается. Еще и ситуация с газом. Ничего такого серьезного. Вообще, прогнозировать цены на нефть невозможно, они случайным образом образуются. Цена зависит от многих факторов, от состояния резервов, состоянии экономик и т.д.», — сказал он.

По мнению Родионова, цены на нефть продержится недолго и через некоторое время скорректируется.