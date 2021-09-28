Рособрнадзор уже провел работу по уменьшению количества контрольных и проверочных работ в школах, – сообщили агентству РИА «Новости» в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о соответствующем поручении президента. Доклад о сокращении числа контрольных в учебных заведениях профильные ведомства должны ему представить до 1-го июля будущего года.
2021-09-28T11:34:54+03:00
2021-09-28T11:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 28 сентября 2021
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